В Канаде обнаружено животное с панцирем и 220 ногами

Археологи при раскопках в Канаде нашли интересное и пока неизученное членистоногое с огромным количеством конечностей, которое получило название Balhuticaris voltae.

Уникальное животное с 220 ногами и необычным панцирем было обнаружено при раскопках в Канаде.

Об этом сообщили на канале N+1.

Палеонтологи раскопали окаменелости древнего членистоногого в отложениях Берджесс. Существо с необычным панцирем и 220 конечностями разделено на 110 сегментов.

Из знаменитого местонахождения кембрийских окаменелостей Сланцы Берджесс в Скалистых горах описано новое удивительное членистоногое, получившее название Balhuticaris voltae. pic.twitter.com/S0RenIXhCK — Елен Ка (@oihtoeta) July 7, 2022

Ученые назвали его Balhuticaris voltae, дав ему имя гигантской рыбы Балхут из арабской мифологии. Согласно мифам, именно эта рыба удерживает на панцире весь мир. На Балхута опирается огромный бык Куйата, который держит на спине Землю.

Животное обитало примерно 508 миллионов лет назад, оно проживало в кембрийском периоде. Местом обитания был океан.

Размеры членистоногого достигали 24,5 сантиметра в длину. Благодаря огромному количеству конечностей Balhuticaris voltae прекрасно плавало, в пищу употребляло морские микроорганизмы. Есть вероятность, что животное перемещалось вниз головой, как современные жаброноги.

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