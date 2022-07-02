В середине Млечного Пути обнаружена молекула спирта

Изопропанол или технический спирт был обнаружен немецкими учеными в облаке Стрельца с помощью спектрального анализа данных, собранных телескопом ALMA.

В космическом пространстве между вселенными обнаружена молекула изопропанола, другими словами спирта. Такой технический спирт применяется для обработки кожи или поверхностей.

Немецкие астрофизики из Института радиоастрономии Макса Планка с помощью телескопа ALMA провели спектроскопию собранных молекул. В рамках настоящего эксперимента ученые обнаружили в облаке Стрелец два изомера (разновидности) пропанола (C3H7OH). Это стало первым фактом обнаружения спирта в межзвездном пространстве.

Ранее этот метод помог за 8 лет обнаружить три органических соединения: мочевину, изопропилцианид и метилформамид.

Уникальность опытов заключалась в том, что сложные молекулы излучают множество спектральных линий, что затрудняет их расшифровку методом спектрального анализа.

Только высокое угловое разрешение телескопа ALMA позволило идентифицировать части молекулярного облака и вычислить два изомера пропанола.

Несмотря на сложность метода, авторы исследования заявляют, что можно изучить происходящие в облаках химические реакции исходя из отличий спектров различных изомеров.

Ранее «Курсор» сообщал, что астрономы из Китая обнаружили следы технологий внеземных цивилизаций.

Мы публиковали фото, где астрономы показали, как выглядит сердце нашей галактики. Млечный Путь имеет довольно большую массу и высокую светимость. Большинство звёзд в Галактике сосредоточены в галактическом диске со спиральными рукавами.