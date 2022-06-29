Астрономы из Китая обнаружили следы технологий внеземных цивилизаций

Всего астрономы насчитали три таких сигнала от «инопланетян». Хотя ученые отмечают, что выводы предварительные, они относятся к ним с осторожностью, пока не будут исключены радиопомехи и другие ошибки.

Астрономы из Китайской исследовательской группы по изучению внеземных цивилизаций Пекинского университета заявили, что смогли найти нечто, что может оказаться следами технологий внеземных цивилизаций.

Об этом пишет Live Science.

В отчете говорится о таинственных сигналах из космоса – узкополсных радиоволнах. Всего было выявлено три таких якобы инопланетных сигнала. Важно, что все выводы пока предварительные, а потому к ним нужно относиться осторожно. Как минимум потому, что сигналы пришельцев могут оказаться простыми помехами.

Примечательно, что во время исследования ученые использовали сферический телескоп — FAST. Его также называют «Китайское небесное око». Оно было создано именно для поиска внеземных цивилизаций.

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