Врачи назвали популярный овощ, который спасет от ряда заболеваний

Этот продукт содержит массу витаминов и полезных веществ.

Лук – это обычный овощ, который часто добавляется в различные блюда. Но вы, возможно, не знали о его полезных свойствах. Он богат витаминами, минералами и питательными веществами.

Об этом пишет "Web MD".

Витамин С в луке. Обычно витамин С связывают с цитрусовыми, но лук также является отличным источником этого витамина. Витамин С помогает организму восстанавливаться и укрепляет кровеносные сосуды. Одна луковица может обеспечить до 18% суточной потребности в витамине С.

Клетчатка в луке. Средняя луковица содержит от 21 до 38 г клетчатки. Клетчатка помогает ощущать сытость на долгое время и снижает риск ожирения. Она также благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Польза от сырого лука. Сырой лук является наиболее полезным. Его можно добавлять в салаты или бутерброды. Если вы предпочитаете обжаренный лук, то он все равно будет содержать некоторые полезные свойства, но в нем будет меньше витаминов и антиоксидантов.

Хоть лук и простой овощ, он имеет множество полезных свойств, которые могут оказать хорошее влияние на ваше здоровье.

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