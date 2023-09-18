Женщина, которая не спала 11 лет, рассказала об интересных особенностях своей жизни

Бессонница появилась после неожиданного приступа плача.

Во Вьетнаме живет 36-летняя женщина по имени Тран Тхи Луу, которая утверждает, что ей уже более 11 лет не удается уснуть.

Об этом сообщает Oddity Central.

Она является сотрудницей дошкольного учреждения в городе Куанг Нгаи. По ее словам, началом бессонницы стал странный приступ плача.

Слезы начали течь из глаз, а когда женщина пыталась их закрыть, то это не помогло. В итоге необъяснимый и ничем невызванный плач прекратился, однако после этого она не смогла спать. Из-за этого на протяжении последних 11 лет Тран лежит с закрытыми глазами и отдыхает, пока ее родные спят.

"Это не выдумка или приукрашивание ради лайков. Если присмотреться, то можно увидеть последствия. У меня темные круги вокруг глаз, и кожа вокруг них тоже очень темная. А ведь до этого я была бело-розовой и не имела никаких пятен на лице", — говорит Тран Тхи Луу.

Сотрудники психиатрической больницы провинции Куангнгай поставили 36-летней диагноз "сильная бессонница" и выписали ей лекарства. Однако от их приема жительница Вьетнама не могла нормально ходить, но продолжала прием из-за "отчаянного" желания спать.

Тем не менее ей приходилось тратить на снотворное чересчур много денег, а также его прием был связан с чересчур сильными побочными эффектами. Уже спустя несколько месяцев она отказалась от лекарства, продолжая страдать от своего недуга.

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