47-летний израильтянин умер во время баскетбольного матча в Болгарии: подробности

Жертва — сотрудник страховой компании Clal Insurance. Компания заявила, что «шокирована и испытывает боль». МИД знает об этом случае и поддерживает связь с семьей.

Трагедия произошла во время баскетбольного матча в Болгарии: 47-летний израильтянин потерял сознание спустя минуту, как покинул поле, и умер.

Обстоятельства смерти пока не известны.

טרגדיה בבולגריה: ישראלי בן 47 התמוטט ומת במהלך משחק כדורסל | ישראל היום https://t.co/HiCMJ2ahmg — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) June 17, 2022

Министерство иностранных дел знает об этом случае и поддерживает связь с семьей. Местный консул помогает отправить тело для захоронения в Израиль.

Мужчина является сотрудником страховой компании Clal.

Clal Insurance and Finance заявила: «Мы шокированы и опечалены внезапной кончиной сотрудника компании. Мы обнимаем его жену, тоже сотрудницу компании, и разделяем тяжелое горе семьи. Светлая память».

Отметим, что в турнире приняли участие около 400 израильтян из разных компаний. Они прибыли в Болгарию во вторник и должны были вернуться в понедельник. Сообщается, что игры израильских команд на турнире были остановлены, и участники немедленно вернулись в Израиль.

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