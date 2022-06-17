В Израиле за неделю резко выросло число тяжелобольных пациентов с коронавирусом

В апреле Израиль отменил требования к маскам в помещении, поскольку число инфицированных резко сократилось. Однако затем число больных начало расти.

В пятницу число пациентов с коронавирусом в Израиле в тяжелом состоянии достигло 140, что почти на 70% больше, чем на прошлой неделе. Более того, эксперты в области здравоохранения уже предупреждают, что текущая ситуация «нестабильна».

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Как рассказал профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, большая часть заболевших не выявляется, потому что люди часто не ходят к врачу, если у них легкие симптомы.

«То, что определяет политику, — это не обязательно количество подтвержденных пациентов, а состояние тяжелобольных пациентов», — добавил он.

С другой стороны, пока рано говорить о серьезности штамма коронавируса BA.5. Также пока нет признаков, что в Израиле начнется новая волна. При этом израильтянам рекомендуют носить медицинские маски в общественных местах.

Ранее профессор Салман Зарка говорил, что вариант BA.5 быстро набирает обороты и более устойчив к вакцинам, чем предыдущие штаммы.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.