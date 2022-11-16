Дери подходит на любую должность — даже премьер-министра — депутат ШАС

Депутат Кнессета Яаков Марги прокомментировал сообщения о Министерствах обороны и финансов и о том, кто возьмет на себя эти роли в новом правительстве Биньямина Нетаниягу.

Депутат Кнессета Яаков Марги (ШАС) заявил, что правда о том, кто получит эти министерские портфели, известна только главам сторон, которые находятся в переговорных. Сам он добавил, что не входит в эти команды.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Что касается возможной пригодности Арье Дери на должность министра обороны, Марги сказал: «Он подходит для любой должности, от самой старшей до последней. в кабинете взрослый человек. Нет таких знаний и опыта, как у Арье Дери. Он подходит на пост премьер-министра вплоть до последней должности».

На вопрос, не навредит ли ШАС принятие Министерства финансов, он ответил: «Говорю вам правду, которую вы не услышите от других. Нет партии, которая вступает в коалиционные переговоры и мечтает реализовать всю свою платформу. Мы будем настаивать на социальных вопросах во всей их полноте. Мы не просим, ​​чтобы деньги выбрасывались на роскошь. Это деньги, которые приведут в движение колеса экономики».

По его мнению, социальные вопросы, которые продвигает его партия, могут продвигаться Министерством финансов. Что касается тех, кто опасается «религиозного захвата» министерства, Марги сказал, что «за исключением небольшого грома, молнии и ветра, небо не рухнет. Если эти люди увидят, что им угрожают, и будущее окрашено в черное, им следует переключиться на другой канал и услышать другие вещи. Это правительство стабилизирует экономику и обеспечит безопасность на благо всех граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что доклад показал, что Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром. Сообщается, что новая коалиция может попытаться принять закон об отмене суда, а затем изменить закон, чтобы глава ШАС, которому запрещено занимать пост министра из-за налоговых правонарушений, вступил в должность.

Курсор писал, что Кнессет 25-го созыва приведен к присяге. Депутаты присягнули на верность Государству Израиль и его законам.

СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери. Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства, что дает ему несколько недель на формирование коалиции большинства.

Стало известно, что Смотрич провел переговоры с Дери. Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.