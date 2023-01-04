Израиль пытается предотвратить экстренное заседание СБ ООН по Храмовой горе — отчет

Израиль пытается помешать завтрашнему заседанию Совета Безопасности ООН по поводу визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и помешать принятию решения или публикации заявления от имени членов Совбеза.
Об этом сообщается в сообщении Telegram, которое разослали примерно в 15 посольств Израиля по всему миру, пишет The Jerusalem Post.
По просьбе палестинцев вчера Китай и ОАЭ — последние представляют Лигу арабских государств в СБ ОНН — обратились к послу Японии, исполняющему обязанности председателя Совета Безопасности ООН, с требованием экстренного открытого заседания совета обсудить события в Иерусалиме.
В настоящее время кажется, что обсуждение состоится в четверг, 5 января, в 22:00 по израильскому времени. Палестинцы пытаются добиться принятия резолюции Совета Безопасности по этому вопросу, но шансы на это невелики. Если этого не произойдет, то палестинцы хотят, чтобы Совет Безопасности выпустил пресс-релиз от имени всех 15 государств-членов относительно визита Бен-Гвира на Храмовую гору.
Сообщается, что глава отдела международных организаций в МИД Ноа Форман отправил сообщение через Telegram посольствам Израиля в государствах-членах СБ и израильской делегации в ООН.
Фурман якобы поручил израильским делегациям «срочно связаться» с предствителями в министерствах иностранных дел этих стран, чтобы они выступили против проведения обсуждения в Совете Безопасности и заблокировали такой результат, как резолюция, заявление или пресс-релиз.
Израильским дипломатам было поручено заявить, что уже запланировано на 18 января открытое обсуждение СБ ООН по израильско-палестинскому вопросу, в котором может выступить любой желающий, и поэтому нет необходимости в еще одном отдельном обсуждении.
Фурман поручил израильским дипломатам дать понять принимающим странам, что обсуждение вопроса о Храмовой горе или принятие какого-либо документа Советом Безопасности «придаст импульс ХАМАСу и террористическим организациям, которые используют Иерусалим для поощрения насилия».
Ранее Курсор писал, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору. Совет Безопасности ООН созовет заседание, чтобы обсудить визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, который вызвал шквал международного осуждения.
Курсор писал, что ПА обвиняет Израиль в попытке построить новый храм на Храмовой горе. ПА, Саудовская Аравия, Иордания и ОАЭ выступили с осуждением визита Бен-Гвира на Храмовую гору.
Ранее Курсор писал, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.
Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.
Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.
Наша редакция писала, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.