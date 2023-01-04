Израиль пытается предотвратить экстренное заседание СБ ООН по Храмовой горе — отчет

Палестинцы хотят, чтобы СБ ООН, заседание которого ожидается завтра вечером, принял резолюцию или опубликовал заявление по этому вопросу.

Израиль пытается помешать завтрашнему заседанию Совета Безопасности ООН по поводу визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору и помешать принятию решения или публикации заявления от имени членов Совбеза.

Об этом сообщается в сообщении Telegram, которое разослали примерно в 15 посольств Израиля по всему миру, пишет The Jerusalem Post.

По просьбе палестинцев вчера Китай и ОАЭ — последние представляют Лигу арабских государств в СБ ОНН — обратились к послу Японии, исполняющему обязанности председателя Совета Безопасности ООН, с требованием экстренного открытого заседания совета обсудить события в Иерусалиме.

В настоящее время кажется, что обсуждение состоится в четверг, 5 января, в 22:00 по израильскому времени. Палестинцы пытаются добиться принятия резолюции Совета Безопасности по этому вопросу, но шансы на это невелики. Если этого не произойдет, то палестинцы хотят, чтобы Совет Безопасности выпустил пресс-релиз от имени всех 15 государств-членов относительно визита Бен-Гвира на Храмовую гору.

Сообщается, что глава отдела международных организаций в МИД Ноа Форман отправил сообщение через Telegram посольствам Израиля в государствах-членах СБ и израильской делегации в ООН.

Фурман якобы поручил израильским делегациям «срочно связаться» с предствителями в министерствах иностранных дел этих стран, чтобы они выступили против проведения обсуждения в Совете Безопасности и заблокировали такой результат, как резолюция, заявление или пресс-релиз.

Израильским дипломатам было поручено заявить, что уже запланировано на 18 января открытое обсуждение СБ ООН по израильско-палестинскому вопросу, в котором может выступить любой желающий, и поэтому нет необходимости в еще одном отдельном обсуждении.

Фурман поручил израильским дипломатам дать понять принимающим странам, что обсуждение вопроса о Храмовой горе или принятие какого-либо документа Советом Безопасности «придаст импульс ХАМАСу и террористическим организациям, которые используют Иерусалим для поощрения насилия».

Ранее Курсор писал, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору. Совет Безопасности ООН созовет заседание, чтобы обсудить визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, который вызвал шквал международного осуждения.

Курсор писал, что ПА обвиняет Израиль в попытке построить новый храм на Храмовой горе. ПА, Саудовская Аравия, Иордания и ОАЭ выступили с осуждением визита Бен-Гвира на Храмовую гору.

Ранее Курсор писал, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.

Наша редакция писала, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.