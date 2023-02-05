Коалиция Кнессета хочет обеспечить мэров иммунитетом от арестов — СМИ

18:02, Сегодня
Новости Израиля, Политика
кнессет фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Офир Кац решил разработать законопроект, согласно которому у мэров и муниципальных лидеров будет особый иммунитет на случай ареста.

Коалиционный лидер правящей партии «Ликуд» Офир Кац предлагает разработать систему, которая обеспечит иммунитетом от ареста других лидеров, подобно членам Кнессета.
Подробнее об этом информирует сайт The Times of Israel.

Сообщается, что в копии предложения, которую цитирует новостной сайт Walla, господин Кац утверждает, что закон необходим для предотвращения «исчерпывающих [правовых] процессов», ведь они могут нанести ущерб муниципальным службам и повлиять на «общественное мнение».

Отмечается, что арест публичного лица может нанести вред его выборной и политической репутации. Существуют отдельные случаи, когда выборные должностные лица муниципалитетов и областных советов, вина которых не была доказана, заплатили высокую избирательную цену из-за ошибочного восприятия, сложившегося у избирателей во время следствия.

Однако, аресты могут производиться так как и раньше в тех случаях, когда глава муниципалитета совершал преступление, связанное с применением силы, нарушением общественного порядка или предательством.

Ранее «Курсор» информировал, что министр финансов Бецалель Смотрич подал заявление об отставке из Кнессета в рамках Норвежского закона.

Напоминаем, что законопроект, аннулирующий гражданство террористов, вынесен на голосование в Кнессет. Согласно этому законопроекту, государство сможет гораздо проще и быстрее лишать гражданства тех лиц, которые обвиняются в терроризме.

Стоит отметить, что названы политические партии, которые взяли у Кнессета больше всего кредитов. Сообщается, что эти партии должны Кнессету почти четверть миллиарда шекелей (около 73 млн долларов) за кредиты, которые были выданы в ходе ряда избирательных кампаний. Уже сейчас известно, что не все из них смогут вернуть деньги в казну.

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