Коалиция Кнессета хочет обеспечить мэров иммунитетом от арестов — СМИ

Сообщается, что в копии предложения, которую цитирует новостной сайт Walla, господин Кац утверждает, что закон необходим для предотвращения «исчерпывающих [правовых] процессов», ведь они могут нанести ущерб муниципальным службам и повлиять на «общественное мнение».

Отмечается, что арест публичного лица может нанести вред его выборной и политической репутации. Существуют отдельные случаи, когда выборные должностные лица муниципалитетов и областных советов, вина которых не была доказана, заплатили высокую избирательную цену из-за ошибочного восприятия, сложившегося у избирателей во время следствия.

Однако, аресты могут производиться так как и раньше в тех случаях, когда глава муниципалитета совершал преступление, связанное с применением силы, нарушением общественного порядка или предательством.

Ранее «Курсор» информировал, что министр финансов Бецалель Смотрич подал заявление об отставке из Кнессета в рамках Норвежского закона.

Напоминаем, что законопроект, аннулирующий гражданство террористов, вынесен на голосование в Кнессет. Согласно этому законопроекту, государство сможет гораздо проще и быстрее лишать гражданства тех лиц, которые обвиняются в терроризме.

Стоит отметить, что названы политические партии, которые взяли у Кнессета больше всего кредитов. Сообщается, что эти партии должны Кнессету почти четверть миллиарда шекелей (около 73 млн долларов) за кредиты, которые были выданы в ходе ряда избирательных кампаний. Уже сейчас известно, что не все из них смогут вернуть деньги в казну.