Законопроект, аннулирующий гражданство террористов, вынесен на голосование в Кнессет

Первый законопроект правительства о борьбе с терроризмом, который позволит лишать террористов гражданства Израиля, будет вынесен на голосование..

Законопроект, облегчающий государству аннулирование гражданства террористов, должен быть вынесен на голосование в Кнессет сегодня, 30 января, что делает его первым в серии законопроектов, которые новое правительство готовит для вынесения на рассмотрение депутатов.

Об этом сообщает INN.

Планируется, что пленум Кнессета проголосует за законопроект в первом чтении после обсуждения на совместных слушаниях комитетов Кнессета по внутренним делам и палаты представителей. Как только окончательный проект будет согласован совместным комитетом, законопроект будет передан в Кнессет в полном составе, где, как ожидается, он будет принят.

Предыдущие итерации предложения получили широкую поддержку, а текущий законопроект был одобрен 106 депутатами. В случае принятия законопроект предоставит министру внутренних дел широкие полномочия по аннулированию статуса гражданства или вида на жительство осужденных террористов.

Согласно предложенному законопроекту, любой террорист, который был осужден и заключен в тюрьму, может быть лишен израильского гражданства или вида на жительство и депортирован в Палестинскую администрацию, если террорист получил какие-либо средства от Палестинской администрации. В настоящее время ПА предлагает стипендии заключенным в тюрьму террористам и семьям убитых террористов.

Законопроект является лишь первым из ряда предложений, выдвинутых членами коалиционного правительства.

После серии террористических атак в пятницу и субботу, в том числе смертоносной стрельбы в синагоге в Иерусалиме, министр финансов Бецалель Смотрич призвал правительство активизировать снос домов и депортацию семей террористов в качестве средства сдерживания будущих атак.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, как сообщается, потребовал ввести комендантский час в районе Шуафат в Восточном Иерусалиме, а Смотрич предложил ограничить передвижение из арабских районов столицы.

Ранее Курсор писал, что Галант заявил, что каждый террорист отправится в суд или на кладбище. По словам министра обороны, «мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их».

Как сообщал Курсор, полиция Израиля сообщила, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.

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