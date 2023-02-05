Смотрич подал заявление об отставке из Кнессета

Вместо Смотрича «Религиозный сионизм» будет представлен в Кнессете другим депутатом.

Министр финансов Бецалель Смотрич подал заявление об отставке из Кнессета в рамках Норвежского закона.

Об этом сообщает Телеграм-канал Голос Израиля.

Вместо Смотрича будет новый депутат из «Религиозного сионизма» Цви Суккот — редактор издания «Гилуй дат». Ранее он занимал пост гендиректора партии «Оцма Иегудит». Очень многие в партии ожидали прихода Суккота в Кнессет.



Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир раскрыл, при каком условии уйдет в отставку. Стало известно, что министр национальной безопасности рассматривает варианты своей отставки.

Кроме того, наш сайт сообщал, что в СМИ узнали о позиции генпрокурора по законопроекту, позволяющему Дери вернуться на пост министра. Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара возражает против закона, запрещающего Верховному суду вмешиваться в назначение министров.

Напомним, редакция писала, что Эхуд Барак опубликовал скандальные публикации на тему нацизма. «Протесты не прекратятся», — написал Барак в посте, но впоследствии удалил его.

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Также мы информировали, что в Турции разрушили планы ИГИЛ по взрывам посольств и синагог. Службы безопасности устранили группировку, планировавшую террористические акты в Турции после сжигания Корана в Дании.