Резонансное заявление Смотрича: еще одна страна ЕС выступила с жестким заявлением

Франция осудила комментарии министра финансов Смотрича об «уничтожении Хавары». В МИД Франции назвали слова израильского топ-политика «безответственными и ненавистными».

Напомним, что в среду Госдепартамент США также осудил министра финансов Бецалеля Смотрича за то, что он предложил Израилю «стереть с лица земли» палестинскую Хавару.

Пресс-секретарь Нед Прайс заявил журналистам, что комментарии Смотрича «были безответственными. Они были отвратительны».

Позже Смотрич пояснил в Твиттере, что не имел в виду, что Хавара должна быть стерта с лица земли, но что Израиль должен сосредоточиться на искоренении терроризма в деревне и «взымать с нее высокую цену за восстановление безопасности жителей этого района».

Читайте также: США выступили с призывом к Нетаниягу после резонансного заявления Смотрича о Хаваре.

Еще мы писали, что Смотрич раскрыл подробности госбюджета на 2023-2024 годы.