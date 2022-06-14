Абир Кара: Я не уверен, что коалиция потерпела неудачу

Заместитель министра в аппарате премьер-министра Абир Кара обсудил продолжающийся коалиционный кризис, но сказал, что не уверен, что коалиция потерпела неудачу.

В интервью радио 103 FM Кара сказала: «Одна из самых важных ценностей в политике — быть верным своим друзьям и своей партии, ведь те, кто это делает, также верны стране».

«Вам нужно знать, чтобы принимать решения в партии, вам нужно делать это вместе. Мы знали, что это может быть сложно. Когда вы не верны своим друзьям, это может стоить вам большой цены».

Что касается недавнего заявления депутата Нира Орбаха («Ямина»), Кара сказал, что Орбах не может быть отстранен от должности председателя комитета Кнессета.

Он добавил: «Это невозможно сделать. Нам нужно применить санкции против тех, кто не входит в коалицию. Вся коалиция должна проголосовать за них, я понимаю это на 100%. В тот момент, когда вся коалиция проголосует за постановления, может случиться так, что вы услышите, как изменится его отношение».

Курсор ранее писал, что коалиция стремительно теряет поддержку. Опрос показал, что большинство израильской общественности недовольно правящей коалицией и что партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» набирает меньше минимального количества голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.

Также сообщалось, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Кроме того, Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.