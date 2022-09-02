Аэропорт Алеппо возобновил работу после авиаудара, приписываемого Израилю

Спутниковые кадры, опубликованные ImageSat International, показывают, что международный аэропорт Алеппо возобновил работу через два дня после авиаудара, приписываемого Израилю.

Менее чем через два дня после авиаудара по международному аэропорту Алеппо в Сирии, отчет разведки показал спутниковые кадры, свидетельствующие о том, что разрушенные здания были восстановлены и аэропорт вновь заработал.

Израильская компания спутниковых и разведывательных решений ImageSat International (ISI), предоставившая отчет, заявила, что «смысл снимков в том, что атака в Алеппо не была направлена ​​на то, чтобы на долгое время вывести из строя маршрут, но только для того, чтобы предотвратить посадку иранского самолета».

Israeli intelligence firm @ImageSatIntl publishes additional satellite images of the recent airstrikes in Masyaf and Aleppo, both atrribued to Israel. pic.twitter.com/fJ8Xn5KcTS — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 2, 2022

На другом спутниковом снимке, показывающем последствия авиаудара по заводу по производству ракет в Масиафе, видно множество разрушенных зданий. По данным разведывательной компании, в прошлом фабрика уже не раз подвергалась атакам.

Сирия в среду вечером обвинила Израиль в нанесении авиаудара по аэропорту Алеппо. О травмах не сообщалось.

Израиль не прокомментировал обвинения.

Как сообщал Курсор, самолеты израильских ВВС выпустили три ракеты по международном аэропорту в Алеппо.

Ранее Курсор писал, что базирующаяся в Ливане террористическая группировка «Хизбалла» увеличила свои силы в Сирии из-за опасений израильских атак, заявила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Напомним также, что министр иностранных дел Сирии прокомментировал приписываемые Израилю нападения на сирийские объекты.