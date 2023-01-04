Американская IT-компания сокращает штат: коснутся ли увольнения израильских филиалов

Из-за нестабильной экономической ситуации в мире многие компании сокращают численность штата. Сегодня, 4 января, стало известно, что волна увольнений затронет и сотрудников американского IT-гиганта Salesforce. В ближайшие недели будет уволено 10 процентов работников компании.

Об этом пишет Themarker.

На сегодняшний день в Salesforce трудится около 73 тысяч человек. Компания также владеет тремя центрами разработки в Израиле — в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Назарете, где работает приблизительно 750 сотрудников. Не исключено, что волна увольнений затронет и израильские филиалы.

Гендиректор Salesforce Марк Бениофф объяснил, что во время пандемии коронавирусной инфекции, доходы предприятия выросли, и компания увеличила численность штата, но потом начался экономический спад. Сейчас IT-гигант ищет варианты, чтобы сократить расходы и нуждается в реструктуризации. Компанию в ближайшее время покинут около 7300 сотрудников.

«Курсор» писал ранее, что компания Amdocs, которая является мировым поставщиком систем и услуг в области обслуживания клиентов, объявила о сокращении численности штата.

Еще мы писали, что на фоне непрекращающейся бури увольнений в сфере высоких технологий в Израиле гигант компьютерной индустрии Intel Israel также уволил десятки сотрудников за последние несколько недель.