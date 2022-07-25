Американские хасиды требуют заморозить передачу Александровского подворья россии

В связи с тем, что просьба ХАБАДа может спровоцировать дипломатический кризис, движение предупредило правительство Израиля о том, что оно намерено подать иск в израильский суд к правительству рф.

Ассоциация Любавического хасидизма (ХАБАД) США обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре. Хасиды потребовали, что процесс передачи Александровского двора в Старом городе Иерусалима россии* был остановлен.

Так, ХАБАД требует, чтобы россия сперва вернула библиотеку Шнеерсона, которой овладела незаконно. Речь идет о большой коллекции, в которую входят 1200 книг, а также редкие документы на иврите и идише.

Напомним, что в Штатах было вынесено несколько судебных решений в пользу движения ХАБАД, которые требуют возвращение библиотеки в США. Однако в россии заявили, что американский суд не будет указывать им, что делать. В итоге коллекция находится в Еврейском музее в москве.

Адвокат Ури Кейдар, который и написал письмо юридическому советнику, надеется, что Израиль сделает все, чтобы вернуть библиотеку Шнеерсона законным владельцам.

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