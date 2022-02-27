Араб-доставщик поиздевался над ультраортодоксом-инвалидом ради видео в TikTok

В Израиле продолжаются издевательства арабов ради видео для социальной сети TikTok.
Об этом сообщили на телегрм-канале Люди в черном.
«Харедимный еврей и инвалид заказал доставку из магазина. Доставщик начал оскорблять беспомощного человека ради лайков в соцсети», — написали администраторы канала.
Ранее Курсор сообщал, что арабский террорист закидал солдат в Гуш-Эционе бутылками с коктейлем Молотова.
Кроме того, мы писали, что Гайда Ринави Зоаби станет самой высокопоставленной арабской женщиной-дипломатом Израиля.
Еще напомним, что арабские террористы атаковали бульдозер ЦАХАЛа у Эвиатара.
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