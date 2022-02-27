Араб-доставщик поиздевался над ультраортодоксом-инвалидом ради видео в TikTok

Мужчина ультраортодокс заказал доставку еды из супермаркета. К нему приехал доставщик-араб и решил поиздеваться над клиентом для того, чтобы записать, по его мнению, смешное видео для TikTok.

В Израиле продолжаются издевательства арабов ради видео для социальной сети TikTok.

Об этом сообщили на телегрм-канале Люди в черном.

«Харедимный еврей и инвалид заказал доставку из магазина. Доставщик начал оскорблять беспомощного человека ради лайков в соцсети», — написали администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что арабский террорист закидал солдат в Гуш-Эционе бутылками с коктейлем Молотова.

Кроме того, мы писали, что Гайда Ринави Зоаби станет самой высокопоставленной арабской женщиной-дипломатом Израиля.

Еще напомним, что арабские террористы атаковали бульдозер ЦАХАЛа у Эвиатара.

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