Арабские СМИ: В 20:00 вступит в силу режим прекращения огня

Во время последнего залпа террористы выпустили по Израилю около 150 ракет. При этом в обмен на перемирие Израиль обязался ввести послабления для жителей Газы.

За почти двое суток из Газы по Израилю было выпущено примерно 1000 ракет.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«В последнем залпе одновременно было выпущено около 150 ракет. Под обстрелом находится половина территории страны, от юга до центра и Иерусалима. Жертв нет», — написали администраторы канала.

При этом, со ссылкой на арабские СМИ, сообщается, что режим прекращения огня вступит в силу 20:00.

На телеграм-канале Израильские трудовыебудни написали, что в обмен на прекращение огня Израиль обязался ввести послабления для жителей Газы.

Ранее наш сайт сообщал, что из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей.

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада».

Еще напомним, что ХАМАС угрожает объединиться с Исламским джихадом против ЦАХАЛа.