Арабы пытались напасть на Бен-Гвира, полиция не вмешивалась

Недавно арабские бунтовщики попытались напасть на председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира в районе Шимон а-Цадика в Иерусалиме. В сети опубликовали видео.

По словам Бен-Гвира, полиция стояла в стороне и не вмешивалась, когда арабские бунтовщики сначала ругались на него, а затем угрожающе подошли к нему, готовясь напасть.

Только после вмешательства службы безопасности Кнессета прибыла полиция, чтобы не допустить того, чтобы Бен-Гвира закидали стульями.

שמעון הצדיק: משטרת ישראל מפקירה את חבר כנסת איתמר בן גביר מול פורעים ערבים pic.twitter.com/iamdPx0LnU — דביר גופשטיין (@dvir_gopshtein) February 27, 2022

Как ранее писал Курсор, член парламента Итамар Бен-Гвир подал официальную жалобу на полицейских, которые насильно выселили его из временного парламентского офиса в восточной части Иерусалима ранее на этой неделе. Так, Бен-Гвир потерял сознание, когда он и его сторонники были насильно выдворены полицией из офиса в районе Шимон а-Цадик.

Кроме того, Курсор сообщал, что ночью в Шхеме арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка.

Также передавалось, что арабский охранник жестоко избил израильтянина. В Бар-Илане в Иерусалиме во время наблюдения за строительными работами скоростного трамвая арабский охранник жестоко избил израильтянина. Раненому оказывается медицинская помощь на месте.

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