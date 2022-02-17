Итамар Бен-Гвир был допрошен полицией в связи с декабрьским вооруженным противостоянием

Полиция продолжает расследование декабрьского эпизода, когда Итамар Бен-Гвир пригрозил пистолетом охраннику на парковке Ганей Тааруха в Тель-Авиве.

По сообщению полиции, депутат Итамар Бен-Гвир был допрошен полицией по поводу инцидента, произошедшего в декабре.

В этом инциденте Бен-Гвир наставил пистолет на арабских охранников на стоянке в Тель-Авиве во время спора за парковочное место.

По словам полиции, расследование продолжается.

Бен-Гвир, один из самых одиозных законодателей в Кнессете, имеет несколько судимостей и известен своими резкими высказываниями и регулярными стычками.

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