Арабы в Беэр-Шева призывают израильтян убраться из страны

В Беэр-Шева арабы, которые являются гражданами Израиля, вышли на демонстрацию и призывают израильтян убраться из города и из всего Израиля. Они вышли с лозунгами «Оккупанты покиньте нашу землю».
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, в арабской школе возле Рамаллы арестовали двух школьников-террористов
Два малолетних террориста, которые ежедневно пытались убить израильтян, сегодня были задержаны правоохранительными органами.
Также читайте о том, что арабские террористы напали на евреев между КПП Хомеш и Шавей Шомрон.
Ранее мы писал шокирующую новость о том, что арабский террорист притворился психически больным и изнасиловал солдата ЦАХАЛа в больнице.
Боевик уже не раз привлекался за различные преступления.
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