Арабы в Беэр-Шева призывают израильтян убраться из страны

Арабы вышли на демонстрацию, требуя чтобы израильтяне покинули страну.

В Беэр-Шева арабы, которые являются гражданами Израиля, вышли на демонстрацию и призывают израильтян убраться из города и из всего Израиля. Они вышли с лозунгами «Оккупанты покиньте нашу землю».

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, в арабской школе возле Рамаллы арестовали двух школьников-террористов

Два малолетних террориста, которые ежедневно пытались убить израильтян, сегодня были задержаны правоохранительными органами.

Боевик уже не раз привлекался за различные преступления.

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