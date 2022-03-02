Палестинцы не подняли цены на топливо

В то время как в Израиле, начиная с полуночи прошлой ночи, люди платили более 7 шекелей за литр 95-го бензина, Палестинская администрация удивила заявлением, что цена на топливо в ее районе не изменилась.

После новостей о росте цен на топливо в Израиле журналист Пэдди Амон на этой неделе поспешил написать в Твиттере, что «Палестинская администрация решила, что тарифы на топливо не изменятся, так что цена литра бензина останется на уровне 6,33 шекеля и не будет повышаться».

Об этом передает издание Walla. К слову, на заправке в Бейт-Джале им сказали, что цена литра бензина с октановым числом 95 действительно не повышалась в ПА.

Как уже упоминалось, Министерство энергетики Израиля объявило на этой неделе о повышении цен на топливо, так что максимальная цена за литр бензина с октановым числом 95 без содержания свинца на одного потребителя в пунктах самообслуживания (включая НДС) составит 7,05 шекелей за литр.

Отметим, что текущая цена на топливо в Израиле самая высокая с 2014 года.

Как ранее писал Курсор, нефть марки Brent подорожала до 110 долларов за баррель, а WTI — более чем на пять процентов, поскольку вторжение России в Украину продолжает усиливать опасения по поводу поставок важнейшего сырья из богатого ресурсами региона. Brent поднялась на 4,88 процента до $110,09, а WTI — на 5,06 процента до $108,64. Оба показателя находятся на более чем семилетних максимумах.

Курсор также передавал, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни.

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