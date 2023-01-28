Армия будет помогать полиции с патрулированием в городах со смешанным населением

Армия обороны Израиля будет помогать полиции с патрулированием в городах со смешанным населением.

Об этом информирует Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания руководства Министерства обороны.

Тем временем, по информации того же источника, в свете ситуации с безопасностью полицейское управление Отеф Иерушалаим объявило о закрытии поселений, окружающих Иерусалим.

«Поэтому с этого момента и до особого распоряжения — въезд рабочих из Палестинской автономии в поселения, окружающие Иерусалим, запрещен. Служба безопасности просит жителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных событиях или лицах на горячую линию», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, в субботу, 28 января, публично было названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме. В результате теракта погиб 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу.

До этого публично были названы имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме. От рук террориста погибли Эли и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они поженись два года назад и были расстреляны, когда помогали раненым.

Как информировал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.