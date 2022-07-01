Ривлин: у Беннета и Лапида «не было выбора»

Бывший президент Реувен Ривлин в своем первом интервью после ухода в отставку рассказал о своем отношении к правительству Нафтали Беннета.

На прошлой неделе, после того как Нафтали Беннетт и Яир Лапид объявили о решении назначить досрочные выборы, бывшего президента Реувена Ривлина спросили, думал ли он во время прошлогодней традиционной церемонии приведения к присяге нового правительства, что коалиция продержится всего год. Ривлин ответил: «Правда в том, что я никогда не верил, что это продлится даже так долго».

Об этом сообщает Israel Hayom.

После прощания с резиденцией президента в Иерусалиме в июле прошлого года, 10-й президент Израиля не давал интервью, но сделал одно исключение.

Ривлин, говоря о политической драме прошлой недели, сказал, что решение премьер-министра Натфали Беннета и главы МИД Яира Лапида о роспуске Кнессета было неизбежным.

«У них не было выбора. Вы не можете возглавить правительство без большинства. Они оба хотели достойно завершить эту главу, не подвергаясь шантажу со стороны нескольких отдельных законодателей», — сказал 83-летний Ривлин.

«Дискурс в Кнессете всегда был политическим, но проблема в том, что сегодня, в отличие от прошлого, те, кто должен подавать пример, не выполняют своих обязанностей. Они не знают, в каком направлении двигаться, и вместо этого хотят узнать мнение общественность, которая их избрала. Они не ведут, ими руководят», — отметил бывший президент.

Ривлин, отвечая на вопрос, страдает ли Израиль в 2022 году от кризиса руководства?, заявил: «Конечно. Многие в обществе говорят, что если государству не интересны его лидеры, то почему эти лидеры должны интересовать меня? Если бы был период обдумывания всего год, то более старшие офицеры, например, бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, могли бы пойти в политику и внести свой вклад опыт и возможности, как и бывшие начальники штабов, такие как Моше Яалон, Габи Ашкенази и Бени Ганц».

Вопрос: Вам не кажется, что так называемый норвежский закон был использован не по назначению? Благодаря этому закону в нынешнем Кнессете насчитывается более 20 депутатов. Разве это не пустая трата миллионов шекелей?

«На мой взгляд, норвежский закон является нелегитимным по той простой причине, что такой радикальный закон приводит к тому, что депутаты, проходящие через этот закон в Кнессет, теряют свою независимость. Независимость выборных должностных лиц является непременным условием существования настоящей демократии.

Также Ривлину задали вопрос «Будет ли когда-нибудь в Израиле конституция?».

«Давид Бен-Гурион понимал, что мы должны на словах говорить о конституции, но на самом деле у нас никогда не будет конституции. Все премьер-министры, которые служили после него, также понимали это, и они тоже на словах поддерживают идею принятие конституции. Причина, по которой у нас никогда не будет конституции, заключается в том, что арабы не согласятся с ней, поскольку они утверждают, что Израиль должен быть государством всех его граждан, а не только еврейским и демократическим государством. Более того, ультраортодоксы требуют разъяснений по вопрос о том, кто является евреем, который также является предметом споров. Соображения, которые все эти годы препятствовали принятию конституции, были политическими. Сегодня все политическое», — отметил он.

Курсор писал, что опрос показал, что 51% уверены, что Нетаниягу не сможет сформировать коалицию. Опрос на самом старте предвыборной кампании продемонстрировал абсолютную поддержку Нетаниягу только 24% респондентов, а 51% опасаются, что он не сможет обеспечить коалицию.

Курсор информировал, что Нетаниягу начал избирательную кампанию: в случае победы он пообещал снизить растущие цены. В первом действии своей избирательной кампании Нетаниягу посетил торговый центр Malcha Mall и пообещал продавцам и посетителям магазинов «снизить цены».

Также Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием. Новый опрос Panels Politics показал, что партия «Ямина», которую сейчас возглавляет министр внутренних дел Айелет Шакед, получит лишь четыре места в Кнессете на предстоящих выборах, едва преодолев избирательный барьер. Ямина может присоединиться к Нетаниягу и тогда расклад сил изменится.

Мы сообщали, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.