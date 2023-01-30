Бен-Гвир о скандале с главой Коллегии адвокатов: Шокирующее разоблачение, он должен уйти в отставку

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал скандал вокруг главы Коллегии адвокатов Ави Хими, который, как утверждается, снял трусы и начал мастурбировать прямо в офисе во время видеозвонка со своей сотрудницей.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Шокирующее разоблачение в отношении главы Ассоциации адвокатов Ави Хими требует от него немедленного объявления об отставке. Хами, который в последние недели взял на себя роль проповедника национальной морали, должен глубоко задуматься над собой – и в качестве первого шага, как упоминалось, немедленно объявить о своей отставке со своей должности.», ‒ заявил Бен-Гвир.

Отметим, что сегодня, 30 января, вышло расследование Айала Хасона из 13 телеканала, который выяснил, что Хими снял трусы и начал мастурбировать прямо в офисе во время видеозвонка со своей сотрудницей. Ее продвижение зависело непосредственно от него ‒ он дал ей рекомендацию, чтобы она стала судьей.

Глава Коллегии уже тоже высказался об этой публикации и сказал, что она является частью «ядовитой машины» тех, кто занимается продвижением некоего государственного переворота. По его мнению, «отчаянные политики» пытаются «растоптать» тех, у кого иное мнение по актуальным вопросам.

«Клевета не опустит моих рук и я буду продолжать действовать со всей силой против режима, который хочет сокрушить израильскую демократию», ‒ сказал он, не став опровергать источник Хасон.

Отметим, что 63-летний Ави является левым лидером и ярым противником судебной реформы, призывавшим адвокатов на еженедельные факельные шествия в Тель-Авиве. Он женат и отец двух дочерей, пост Главы коллегии занимает с февраля 2019 года.

Ранее «Курсор» сообщал, что, по словам Бен-Гвира, убийцы мирных жителей должны оказаться на электрическом стуле.