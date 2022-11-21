Ганц обвинил Ликуд в атаке на демократию

Министр обороны Бени Ганц подверг критике планы «Ликуда» в отношении планов следующего правительства на собрании фракции.

Об этом сообщает портал Mako.

В частности, Ганц напомнил, что «Ликуд» планирует затруднить отмену законов судьями Высокого суда и принятие законов простым большинством в 61 голос.

«Это атака на демократию. Преодоление большинством в 61 голос станет коррумпированной революцией. Те, кто продвигает соответствующую норму, действуют в пользу коррупции, а не в пользу народовластия. Я выступаю за проведение широкого процесса принятия законов с возможностью подавляющего большинства судей признать недействительным закон», — сказал Ганц.

Он также обратился к будущему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

«Давид Бен-Гурион заявил, что судьба Израиля будет определяться на основе его силы и праведности. Ослабляет АОИ из-за политической прихоти тот, кто нанесет ущерб нашей праведности и нашим демократическим ценностям, совершит непростительное попрание израильской демократии», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что Религиозно-ультраортодоксальные партии могут объединиться против Ликуда. Партии, входящие в блок Нетаниягу, рассматривают инициативу по формированию религиозно-ультраортодоксального, в который войдут 32 депутата.

Курсор писал, что Смотрич готов отказаться от Минобороны при одном условии. Переговоры о коалиции идут медленно из-за требований, выдвигаемых партиями, входящими в блок Нетаниягу.

Кроме этого, Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.