Наиболее востребованные министерские портфели должны остаться у Ликуда — депутат Кархи

Депутат Кнессета Шломо Кархи настаивает на том, чтобы министерства финансов, обороны и иностранных дел оставались в составе «Ликуда».

Член Кнессета от «Ликуда» Шломо Кархи заявил, что в его партии должны остаться три наиболее востребованных портфеля, сообщает INN.

Выступая на радио Kol Hai, Кархи сказал: «Министерство обороны — это портфель, который должен оставаться в руках правящей партии. То же самое касается министерств финансов и иностранных дел».

«Немыслимо, чтобы мы отдали и Министерство финансов, и Министерство обороны, и в итоге «Ликуд» станет еще одной партией в коалиции. Что насчет образования, что насчет справедливости, где председатель Религиозного сионизма депутат Кнессета Бецалель Смотрич обещал сделать основательную реформу — почему он не требует этого портфеля?»

Что касается трудностей на коалиционных переговорах, Кархи сказал: «В характере переговоров есть разногласия. Всем нужны инструменты для выполнения своих обещаний избирателю, и поэтому это задерживается. В частности, потому, что все обещали одни и те же обещания, всем нужны одни и те же инструменты для их выполнения».

На вопрос о давлении США против назначения Смотрича на должность министра обороны Кархи сказал: «Никто не вмешивается в то, кого мы назначаем министрами и с кем формируем правительство. Мы суверенная страна».

Он добавил, что уходящий министр обороны Бени Ганц (Национальное единство) «является левым, и мы не собираемся формировать с ним правительство. Он не позволит нам сделать что-либо, что вернет личную безопасность».

«На наших лидерах лежит большая ответственность за то, чтобы избавиться от уходящего правительства. Я рассчитываю, что наши ответственные лидеры достигнут соглашения ко всеобщему удовлетворению. Эта группа работала плечом к плечу в оппозиции полтора года и не поддалась соблазнам», — добавил он.

Когда его спросили о заявлениях члена Кнессета от «Ликуда» Давида Битана, Кархи сказал: «Никто не угрожает. Битан — член «Ликуда», и в конце концов он примет решение, которое пойдет на пользу «Ликуду». В конце концов каждый получит то, что принадлежит ему, и люди будут работать на благо Государства Израиль».

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что Религиозно-ультраортодоксальные партии могут объединиться против Ликуда. Партии, входящие в блок Нетаниягу, рассматривают инициативу по формированию религиозно-ультраортодоксального, в который войдут 32 депутата.

Депутат Оцма Иегудит рассказал, почему партия прекратила переговоры с Ликудом. Депутат заявил, что кризис реальный и, если понадобится, то партия будет в оппозиции.

Курсор писал, что Смотрич готов отказаться от Минобороны при одном условии. Переговоры о коалиции идут медленно из-за требований, выдвигаемых партиями, входящими в блок Нетаниягу.

Курсор писал, что Ликуд беспокоится о срыве переговоров о коалиции. Коалиционные переговоры о создании следующего израильского правительства продвигаются очень медленно.

Кроме этого, Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Наша редакция сообщала о том, что Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром.