Депутат Оцма Иегудит рассказал, почему партия прекратила переговоры с Ликудом

Депутат заявил, что кризис реальный и, если понадобится, то партия будет в оппозиции.

Депутат Кнессета Цвика Фогель («Оцма Иегудит») сегодня уточнил, что его партия готова заседать в оппозиции, если потребуется, и не пойдет на компромисс со своими обещаниями, данными избирателям.

Об этом сообщает INN.

В интервью радио 103 FM Фогель сказал: «Портфолио Негева, Галилеи и социальной периферии было очень важно для нас, и с «Ликудом» было очень четко согласовано, что это наш портфель».

«Вчера что-то произошло. Мы не можем точно сказать, что именно, но согласно полученным мной обновлениям, вчера произошло что-то, что мы не можем точно объяснить, и этот портфель внезапно исчез. Этот портфель не твой, и все. Я не собираюсь скрывать то, что можно сказать общественности, чего мы не знаем, и поэтому [председатель Кнессета «Оцма Иегудит»] Итамар Бен-Гвир и сотрудники решили: «Давайте остановимся». Если это так, давайте остановимся и посмотрим, куда это идет. Мы привержены публике, которая проголосовала за нас», — заявивл депутат.

Фогель пояснил, что его партия не пойдет на компромисс по требованию: «Для того, чтобы сдержать наши обещания, данные публике в этой избирательной кампании, и действительно уважать веру публики, которую мы получили, если это означает, что мы будем сидеть в оппозиции — будем сидеть в оппозиции. Я этого не боюсь».

«Мы не хотим сидеть в оппозиции, мы хотим сдержать обещания, которые дали. Я там не для должности — я там для того, чтобы сдержать обещания. Если мы не сможем получить портфели, которые позволят нам сдержать обещания, нас там не будет. Мы настаивали на Министерстве общественной безопасности и о Министерстве Негева, Галилеи и Социальной периферии. Прямо сейчас одно из двух не наше», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Смотрич готов отказаться от Минобороны при одном условии. Переговоры о коалиции идут медленно из-за требований, выдвигаемых партиями, входящими в блок Нетаниягу.

Курсор писал, что Ликуд беспокоится о срыве переговоров о коалиции. Коалиционные переговоры о создании следующего израильского правительства продвигаются очень медленно.

Кроме этого, Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Наша редакция сообщала о том, что Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром.