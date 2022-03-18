Беннет и Лапид будут присутствовать на видеообращении Зеленского к Кнессету

Зеленский выступит перед Кнессетом в воскресенье в 18:00 и премьер-министр Беннет и министр иностранных дел Лапид решили, что они также примут участие в видеообращении.

Премьер-министр Беннет и министр иностранных дел Лапид решили, что они оба примут участие в видеообращении к Кнессету президента Украины Зеленского в воскресенье.

Они принимают решение отчасти потому, что опасаются, что на выступление в Zoom приедет не так много законодателей, и они хотят стимулировать более высокую посещаемость.

Кнессет находится на каникулах, а ряд законодателей находятся за границей.

Зеленский выступит перед Кнессетом в воскресенье в 18:00.

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