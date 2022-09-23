Беннет критикует Лапида: Нет никакой логики в создании палестинской государственности

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал премьер-министра Яира Лапида, заявив, что нет смысла поднимать вопрос о решении двух государств перед Организацией Объединенных Наций.

Премьер-министр Яир Лапид объявил накануне в ООН, что Израиль по-прежнему привержен решению о создании двух государств. Новости о запланированном объявлении вызвали немедленную — и противоположную — реакцию с обеих сторон израильского политического спектра.

«Нет места или логики поднимать идею палестинского государства. Мы должны четко сказать. Между Средиземным морем и рекой Иордан нет места для другого государства. Не только из-за нашего права на землю, но и потому, что практически нет шансов на успех дипломатического процесса с палестинцами», — написал Беннетт в Facebook.

«Поздравляю премьер-министра Лапида. Миллионы израильтян и палестинцев ждут дипломатического горизонта, который положит конец циклу кровопролития. Я призываю премьер-министра сделать еще один шаг и встретиться с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом на Генеральной Ассамблее ООН», — написала в Twitter председатель МЕРЕЦ Зехава Гальон.

Лидер Партии Религиозного сионизма Бецалель Смотрич выступил с критикой этого заявления: «После многих лет, в течение которых правым удалось снять с повестки дня глупость палестинского государства и сделать Аббаса неуместной фигурой в мире, Ганц и Лапид возглавляют опасный процесс, который возвращает эту девиантную идею на стол».

«Ганц вернул Аббаса в центр политической сцены в прошлом году, и теперь Лапид безответственно отбрасывает нас на двадцать лет назад и провоцирует международное давление на Израиль, чтобы продвигать шаг, который является не чем иным, как самоубийством для Государства Израиль», — сказал он.

«Еще до того, как было создано это злое правительство, мы предупреждали, что оно вернет нас на рельсы Осл. Мы умоляли Беннета и Шакед не нарушать своих обещаний и не делать Лапида премьер-министром на весь прошлый год», — добавил он.

«Лапид и Ганц создадут правительство меньшинства с «Объединенным списком» и будут стремиться к установлению террористического государства в самом сердце Земли Израиля и изгнанию поселенцев. Я надеюсь, что теперь каждый правый человек понимает, что он должны проголосовать за правый блок и добиться создания правого правительства национального лагеря. Голосование за Ганца и за левый блок ставит под угрозу Государство Израиль», — заключил Смотрич.

Министр юстиции Гидеон Саар из собственной партии Ганца «Лагерь государственников» возразил утверждениям Смотрича, заявив, что он тоже выступает против этой идеи, а министр обороны Бени Ганц не прокомментировал это заявление.

«Создание террористического государства в Иудее и Самарии поставит под угрозу национальную безопасность Израиля. Большинство людей в Израиле и их представители не допустят этого», — сказал он.

Другой член партии Саара и Ганца, министр жилищного строительства Зеэв Элькин, писал, что «видение Лапида об основании палестинского государства в самом сердце земли является серьезной ошибкой и огромной опасностью для государства Израиль и его граждан. Это не является частью руководящих принципов нынешнего правительства и не будет частью руководящих принципов следующего правительства. Этого просто не произойдет».

Министр внутренних дел Айелет Шакед написала в Твиттере: «Лапид не имеет общественной законности, чтобы осложнять Израиль комментариями, которые нанесут вред стране. Лапид представляет только себя, а не правительство. Палестинское государство опасно для Государства Израиль».

Министр финансов Авигдор Либерман также написал в Твиттере: «На фоне волны палестинского терроризма и скандальных заявлений Абу Мазена в Берлине все разговоры о создании палестинского государства равносильны капитуляции перед терроризмом. Подобные заявления со стороны израильского руководства помогите Абу Мазену и палестинским механизмам безопасности уклониться от выполнения своих обязанностей по борьбе с терроризмом».

Лапид поддержал создание двух государств на выступлении в ООН. Во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН премьер-министр Яир Лапид заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было правильным решением для Израиля.

Ранее Курсор писал, что посол Германии поддержал речь Лапида о создании двух государств. Выступление Лапида и его высказывание о создании двух государств были положительно восприняты везде, кроме Израиля. Его поддержали в ООН, США, посол Германии.

Кроме этого, что Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

Курсор сообщал, что заявление Лапида прокомментировал Бецалель Смотрич, назвав его «позорной капитуляцией перед терроризмом». По словам ультраправого политика, Лапид «стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». Он добавил, что это «позорная капитуляция перед терроризмом».