Беннет выступил с новым заявлением касаемо итогов выборов в Кнессет

«Мы все должны уважать результаты и молиться за успех правительства, его руководителей, министров и советников», — сказал Беннет.

Нафтали Беннет опубликовал сегодня новое заявление касаемо итогов выборов в Кнессет.

«Друзья мои, результаты мандатных выборов ясны. Мы все должны уважать результаты и молиться за успех правительства, его руководителей, министров и советников. Их успех — это наш успех.

Теперь мы все должны приложить еще больше усилий, чтобы жить здесь вместе. Я обращаюсь к своим друзьям из левоцентристского блока:

эти результаты — не конец для страны. Разговоры о переезде и тому подобное — неуместны. Неуместны и заявления вроде «Я не отправлю своих детей на боевую службу». Служба в АОИ не должна зависеть от личностей в правительстве, — написал он.

Беннет добавил: «Я надеюсь и верю, что министры поймут, что они работают для всего израильского общества, а не для определенного сектора. Природа вещей такова, что как только министр занимает свое место, он видит более широкую и полную картину.

Мои друзья справа: уважайте проигравшую сторону. Не нужно никого топтать. У правого блока, безусловно, есть мандат на проведение правой политики, но ни у кого не должно возникать ощущения, что о них не думают.

Левые тоже служат в боевых частях, и многие-многие из них отдали жизнь за нашу Родину. Левые тоже каждое утро встают на работу, платят много налогов и участвуют в развитии нашей страны. Они не предатели и не враги, и мы должны немедленно прекратить этот разговор.

Люди слева любят страну не меньше, чем люди справа, только у них разные мнения насчет того, какое направление правильнее. В конце концов, мы все должны жить здесь вместе».

Он также поблагодарил граждан Израиля и Бога за «редкую привилегию, предоставленную мне как премьер-министру, возглавить Государство Израиль в особенно сложный год».

Беннет также сказал, что в начале следующей недели он уйдет из правительства, «потому что мое право вето больше не нужно».

«Я продолжаю быть солдатом народа Израиля. Я буду работать для нашей молодежи, нашей безопасности и, прежде всего, нашей способности жить вместе. Я люблю вас очень очень сильно», — заключил он.

Ранее Курсор писал, что Нафтали Беннет уходит в отставку.