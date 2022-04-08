Беннет: Силы безопасности находятся в «максимальной готовности» к любым атакам после Тель-Авива

Силы безопасности выследили и ликвидировали террориста, который стрелял по мирным жителям в центре в Тель-Авива.

Премьер-министр Нафтали Беннет приветствовал израильские силы, которые выследили и убили палестинского террориста, открывшего стрельбу в центре Тель-Авива, убив двух человек и ранив многих других.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Беннетт говорит, что силы безопасности остаются в «максимальной готовности» в Тель-Авиве и по всей стране из-за опасений «дальнейших инцидентов или каких-либо атак».

«Весь народ Израиля чувствует скорбь семей убитых и молится за здоровье раненых», — говорится в заявлении.

«Наша война с кровавым террором долгая и трудная. Мы выиграем», — добавил премьер-министр.

Министр обороны Бени Ганц клянется, что Израиль потребует «высокую цену» от террористов после того, как силы безопасности убили подозреваемого в нападении в результате смертоносной стрельбы прошлой ночью в Тель-Авиве.

«Мы расширим наши операции против волны террора», — говорит Ганц.

Ранее Курсор сообщал, что в Яффо силы безопасности ликвидировали террориста, устроившего стрельбу в центре Тель-Авива.

Курсор также писал, что в сети показали шокирующее видео расстрела израильтян в Тель-Авиве.

Теракт в Тель-Авиве: в сети появились фотографии с места события.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.

Кроме того, наш сайт писал, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.

Еще напомним, что в сети появились новые подробности теракта в Тель-Авиве.