Бизнесмен Рами Леви объяснил, что будет с ценами на продукты Тнувы

Выступая сегодня утром на радио 103FM, бизнесмен Рами Леви рассказал о недавнем повышении цен, о котором объявила «Тнува».

«Пока мы не поднимаем цены, — сказал Леви. — Но цены на сырое молоко выросли на 25 процентов. Мы рассматриваем все индивидуально. Сегодня и завтра цены не повысятся, потребители должны понимать, что мы боремся за них».

Он добавил, что компания готова поглотить рост цен, если придется. «Если нам придется компенсировать рост стоимости сырья, мы сделаем это на благо наших клиентов, — сказал Леви. — Насколько долго? Кто знает».

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