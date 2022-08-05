Блок Нетаниягу может получить 62 мандата на новых выборах — опрос

В опросе приняли участие 700 граждан в возрасте от 18 лет и старше, как евреев, так и арабов. Максимальная ошибка выборки составляет 4.2 процента.

Новый опрос показал, что партия “Ликуд” потеряло одно место по сравнению с предыдущей неделей и может получить 34 места. Для “Еш Атид” также ухудшился результат — 23 мандата вместо 24 на прошлой неделе.

Опрос был проведен Panels Politics по запросу Маарив.

В опросе приняли участие 700 человек в возрасте 18 лет и старше. Среди них были как евреи, так и арабы. Максимальная ошибка выборки составляет 4,2 процента.

Согласно опросу, блок “Кахоль Лаван — Тиква Хадаша” — 11 мест. “Религиозный сионизм” — 9. Далее идут ШАС — 8 мест, “Яхадут А-Тора” — 7, 6 у “Совместного списка”. По пять мандатов у НДИ и “Аводы”.

Важно, что Йоаз Гендель пока говорит, что не будет объединяться к блоку Нетанияго. Если “Дух сионизма” войдет в его правительство, у него будет 62 мандата.

Ранее наш сайт сообщал, что Смотрич и Бен-Гвир пойдут на выборы одним списком. Источники в окружении Смотрича и Бен-Гвира сообщили, что они согласились, что у Смотрича будет первое место в списке, также как Бен-Гвир получил возможность руководить фракцией партии в Кнессете.

Кроме того, Курсор писал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.

Еще напомним, бывший депутат НДИ создает новую партию.