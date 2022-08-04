Более половины избирателей против ультраортодоксов в новой коалиции — опрос

В опросе, проведенном перед выборами Институтом Смита, 56 процентов опрошенных выступили против вхождения ультраортодоксальных партий в новую коалицию.

Более половины населения Израиля выступают против интеграции харедимных партий в новую коалицию. Так, против ультраортодоксов высказались не только левые, но и правые.

Опрос проводил Институт Смита.

Опрос проводился по запросу раввина реформаторского иудаизма Ури Регева. Так, согласно новому исследованию, 56 процентов опрошенных выступают против вхождения ультраортодоксов в новую коалицию.

Против этого высказались 94 процента избирателей партии «Авода», 89 процентов избирателей «Еш Атид», и 79 процентов избирателей блока «Кахоль Лаван» и «Тиква Хадаша».

Примечательно, что даже среди избирателей «Ликуда» против кооперации с харедим выступили 39 процентов избирателей.

Также 75 процентов неопределившихся против того, чтобы в коалицию вошли ультраортодоксы.

Ранее наш сайт сообщал, что Смотрич и Бен-Гвир пойдут на выборы одним списком.

Кроме того, Курсор писал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.

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