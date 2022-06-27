Бродский: Израиль крайне обеспокоен количеством жертв в Кременчуге

Израиль выразил сочувствие Украине в связи с трагедией в Кременчуге, сообщил посол Михаэль Бродский. По его словам, обстрелы российской армией, преднамеренно выбирающей целью мирные объекты, «абсолютно неприемлемы».

Посол в Украине Михаэль Бродский передал реакцию Израиля в связи с огромным количеством жертв в украинском Кременчуге среди мирного населения в результате попадания ракет, запущенных армией рф*.

Об этом посол заявил на своей официальной странице Ambassador Brodsky.

В заявлении Бродский написал: «Израиль крайне обеспокоен сообщениями о большом количестве гражданских лиц, погибших в результате обстрела торгового центра в Кременчуге».

«Преднамеренные обстрелы гражданских объектов абсолютно неприемлемы», — резко подчеркнул Бродский.

«Курсор» ранее информировал об ударе по Кременчугу: новые жуткие подробности. Согласно сообщению Воздушного командования ВСУ, самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области рф.

Редакция сообщала, что появились жуткие фотографии с места событий. На них можно увидеть работу пожарных, которые тушат огонь. Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.

Также мы писали, что россия ударила по украинскому Харькову: есть погибшие, ранены дети. Российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате гибнуть и получают ранения мирные жители.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!