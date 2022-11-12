Будущий депутат от Ликуда: Ганц должен войти в правительство Нетаниягу

По словам Шалома Данино, необходимо формировать правительство на основе права, но если партия Ганца согласится, это будет значительным плюсом.

Лидер «Государственного лагеря» Бени Ганц должен войти в состав будущего правительства — «если будет возможность».

Об этом на культурном мероприятии в Беэр-Шеве заявил будущий депутат Кнессета от «Ликуда» Шалом Данино, сообщает портал Maariv.

«Нам нужно формировать правительство на основе права, но если партия Бени Ганца согласится, это будет значительным плюсом», — сказал избранный парламентарий.

Как сообщал Курсор, депутат от «Ликуда» Ярив Левин заявил в среду, что его партия стремится быстро сформировать следующее правительство Израиля, поскольку президент Ицхак Герцог начал официальные консультации с политиками, прежде чем поручить лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.

«Мы приложим усилия, чтобы как можно быстрее сформировать правительство», – сказал Левин, доверенное лицо Нетаниягу и главный переговорщик партии.

Ранее Курсор информировал о том, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир высказался о словах президента Израиля и заявил, что будет разъяснять позиции Оцма Иегудит во всем мире.

Помимо этого, Смотрич озвучил свои требования по Иудее и Самарии.