Бывшие высокопоставленные офицеры Израиля призывают Байдена не подписывать сделку с Ираном

Бывшие представители Министерства обороны опасаются, что это поставит под угрозу безопасность Израиля и региона.

Как сообщает FOX News, более 5 000 бывших высокопоставленных офицеров израильской обороны подписали письмо с призывом к президенту США Джо Байдену не подписывать возобновленную ядерную сделку с Ираном.

Бывшие официальные лица заявили, что новая сделка откроет Ирану реальный путь к ядерному оружию.

«Несмотря на неоднократные заявленные вашей администрацией обязательства по предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия, это соглашение создает для Ирана четкий законный путь к получению ядерного оружия к 2031 году, отказывая при этом подписавшим сторонам в каких-либо инструментах для предотвращения такой возможности», — говорится в письме, написанном израильским офицерами, представителями Форума обороны и безопасности и адресованное Байдену.

На прошлой неделе впервые стало известно, что вскоре может быть подписано новое соглашение с Ираном, после того как Иран отказался от определенных требований, с которыми США не согласились.

«Сделка развяжет региональную гонку ядерных вооружений, в которой такие государства, как Египет, Саудовская Аравия и другие суннитские государства, будут стремиться либо разработать, либо приобрести ядерное оружие, чтобы смягчить иранскую угрозу», — говорится в письме.

В нем отмечается, что новая сделка разморозит средства, что позволит Ирану использовать недавно полученные деньги для «экспорта террора и нестабильности по всему региону и за его пределы в беспрецедентных масштабах с добавлением будущего ядерного зонтика в качестве множителя силы», как это было сделано в предыдущих экземплярах.

«Мы по-прежнему считаем, что реальная военная угроза в сочетании с разрушительными экономическими санкциями и политической решимостью действовать в случае необходимости военными действиями является наиболее эффективным способом противодействия иранской угрозе», — написали они.

Называя Байдена «настоящим другом еврейского народа и Государства Израиль на всю жизнь», в письме содержится призыв к президенту «не ставить под угрозу безопасность Израиля, позволяя Ирану достичь ядерного военного потенциала».

Критики недавно заключенной сделки обеспокоены тем, что у нее не будет реалистичного механизма, который помешает Ирану в конечном итоге разработать ядерное оружие, а вместо этого только задержит процесс, аналогичный предыдущей сделке, от которой тогдашний президент Дональд Трамп отказался в 2018 году.

Ранее Курсор писал, что в США «осторожно оптимистичны» в отношении возвращения к ядерному соглашению с Ираном. Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возвращение к ядерной сделке с Тегераном.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется на то, что в скором времени ядерную сделку с Ираном заключат. По его словам, это произойдет после «разумных» ответов от иранской и американской сторон.

Курсор сообщал, что ядерное соглашение прокомментировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он сказал, что она не помешает Ирану стать ядерным государством, что в итоге может нанести вред всему миру.

Наша редакция сообщала, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.