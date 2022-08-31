Бывший депутат Кнессета, бежавший в Катар, подозревается в мошенничестве

Бывший депутат от фракции Балад Азми Бишара подозревается в мошенничестве с финансированием.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно полицейскому расследованию, Азми Бишара, бежавший в Катар по подозрению в шпионаже в пользу «Хизбаллы», в 2013 году передал Баладу более 2 миллионов шекелей. Тогда бухгалтер партии сказал, что после того, как фракция не смогла получить 4 мандата на выборах в Кнессет, это «вызвало дефицит бюджета в 2,5 миллиона шекелей».

Говорят, что руководство, в том числе бывшие депутаты Кнессета Джамал Захалка, Ханин Зоаби, Базель Гаттас и другие, начали сбор пожертвований, чтобы покрыть разницу. К концу 2013 года вся сумма была собрана. Получив финансовые отчеты Балада, прокуратура сразу же заподозрила нечестную игру.

«Я проверял фракции в течение многих лет, и я никогда не сталкивался с таким серьезным делом. Я заметил, что все пожертвования идут на суммы от двух тысяч шекелей и выше. По моему опыту, такие суммы не жертвуются. Это заставило меня заподозрить, что это фиктивная регистрация пожертвований», — сказал в своих показаниях Эрез Офир, разоблачивший это дело.

Полиция вызвала лиц, имена которых числились жертвователями Балада, и обнаружили, что они ничего не знали об этом, а их подписи были подделаны.

Представитель Балад сообщил следователям, что, насколько ему известно, средства поступили из Иордании и Катара и были ввезены контрабандой в чемоданах. Он назвал пять имен высокопоставленных оперативников, которые, по его утверждению, переводили деньги в Израиль, некоторые из которых являются сотрудниками Кнессета.

Его показания привели к осуждению 13 активистов Балад, трое из которых были арестованы в 2012 году, а затем в начале 2013 года при въезде в Израиль из Иордании с чемоданами, полными денег. В октябре 2021 года 13 человек были осуждены в рамках соглашения о признании вины в мошенничестве и подделке квитанций. Дело было закрыто, и высокопоставленные чиновники Балад так и не были привлечены к ответственности.

«Публикация расследования является попыткой очернить партию и ее членов. Это политическое преследование. Прокуратура отказалась от всех обвинений и подписала соглашение о признании вины. Имя Азми Башара связано с тем, что произошло, и попытка сделать это является безосновательной. Вовлеченные члены Балада действовали в интересах общественных целей партии, и никто из них не извлек личной выгоды», — говорится в заявлении партии Балад.

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