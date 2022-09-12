Бывший партийный активист подает в суд на Либермана за клевету — СМИ

Бизнесмен и бывший активист партии «Исраэль Бейтену» готов подать в суд на председателя партии «Исраэль Бейтену» и министра финансов Авидгора Либермана, обвинив его в клевете.

Адвокат, работающий от имени Йоси Камиса, бывшего активиста «Исраэль Бейтену», сегодня написал письмо Либерману, уведомив его о планах Камиса подать против него иск о клевете и потребовав, чтобы Либерман отказался от министерской неприкосновенности.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Учитывая многочисленные комментарии Либермана против Камиса в телевизионных сетях и в других местах, Камиса намерен подать гражданский и/или уголовный иск против Либермана», — говорится в письме адвоката.

Неделю назад Либерман подал в полицию жалобу на Камиса после того, как тот обвинил Либермана в попытке заплатить ему за убийство высокопоставленного полицейского.

Две недели назад Камиса сделал ряд публичных претензий к Либерману в Твиттере.

Камиса, бывший чиновник по борьбе с терроризмом, ставший бизнесменом, когда-то был активистом партии Либермана «Исраэль Бейтейну» и утверждал, что был личным советником Либермана — утверждение, которое министр финансов отрицает.

Среди прочего Камиса сказал, что 20 лет назад Либерман предложил ему 100 000 долларов за убийство начальника полиции. Камиса также утверждал, что Либерман управлял казино в городе Иерихон, находящемся под управлением Палестинской автономии, и что у Либермана были нераскрытые деловые отношения в Конго.

Либерман публично опроверг утверждения Камиса и на прошлой неделе обвинил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в том, что он использовал Камиса, чтобы навредить «Исраэль Бейтену» перед выборами.

«Речь идет о методах Нетаниягу, это не в первый раз — этот человек просто отброс человечества, у которого нет красных линий», — сказал Либерман.

Ранее Курсор писал, что Либерман идет в суд: возбуждено уголовное дело против Йоси Камиса. Либерман отреагировал на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в 100 тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Курсор писал, что Либерман заявил, что Биньямин Нетаниягу придумал заявления наемного убийцы. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что уголовные обвинения против него являются частью «метода Нетаниягу» по устранению политических оппонентов.

Курсор также сообщал, что Либерман прокомментировал обвинения по поводу подготовки убийства генерала полиции. Либерман сразу дал ответ на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в сто тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Скандал вокруг Либермана: как отреагировал юридический советник правительства. Юридический советник правительства намерен инициировать проверку по обвинениям Йоси Камиссы в адрес Либермана.