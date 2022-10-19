Часть молочной продукции Tnuva пропадет с полок супермаркетов: названа причина

Молочная компания Tnuva заявила, что в результате внутренней проверки компании была обнаружена техническая ошибка в датах, которые были напечатаны на некоторых двухлитровых молочных упаковках.

В компании заявили, что будут убраны упаковки 3% молока с кошерным символом «Badatz Vaadat Mehadrin» и штрих-кодом 7290004120832. Tnuva подчеркивает, что молоко безопасно для употребления, но на упаковках указан неправильный срок годности: 28 ноября вместо 28 октября.

Tnuva сообщила о выявленном случае в управление Минздрава Центрального района. Компания сейчас занимается сбором упаковок с неправильными датами. Кроме этого, все вопросы и комментарии можно направлять на горячую линию обслуживания клиентов Tnuva.

«Мы приносим извинения за конкретное происшествие. Мы будем продолжать работать над обеспечением качества и безопасности нашей продукции», — заявили в компании Tnuva.

Ранее Курсор писал, что израильский импортер анонсировал повышение цен на ряд товаров. Как и ожидали официальные представители продовольственных сетей, все больше компаний после праздников начинают увеличивать стоимость продукции.

Как сообщал Курсор, стоимость товаров в сети «Рами Леви ба-шхуна» за последний год поднялись на 7%. Аналитики проверили цены на продукты за три дня до Суккота (6 октября) и за аналогичный период прошлого года (17 сентября).

Еще мы писали, что к следующему месяцу в Израиле могут поднять цены еще многие поставщики продовольствия, и повышения вступят в силу после праздников.