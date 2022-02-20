Число активных больных коронавирусом в Израиле снижается — минздрав

За минувшие 24 часа, по данным министерства здравоохранения на воскресенье, 20 февраля, было сделано 50224 проверок на коронавирус. Процент положительных реакций повышен, в основном потому, что в субботу делают гораздо меньше анализов — 20,64%.

За прошедшие сутки в Израиле выявили 10354 новых больных коронавирусом. Согласно статистике, количество активных случаев продолжает снижаться. На данный момент и зарегистрировано 138824. На прошлой неделе их было на 43 процента больше.

Среди них 832 человека находятся в тяжелом состоянии, а к аппарату ИВЛ подключены 265 человек.

Коэффициент инфицирования R, который показывает число людей, заражающихся одним разносчиком инфекции до того, как его изолируют, на данный момент показывает цифру в 0,67.

Количество получивших хотя бы одну дозу вакцины – 6 миллионов 697 тысяч 554, а две дозы – 6 миллионов 117 тысяч и 61.

Три дозы вакцины получили 4 миллиона 459 тысяч 716 человек.

Четвертую прививку получили 710 тысяч 185 израильтян.

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Также Курсор сообщал, что врачи рассказали, с какой проблемой стали сталкиваться люди, перенесшие COVID-19. Сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс. Это лихорадка, которая вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса.

Еще напомним, что медики предупредили об опасности потерять слух из-за Омикрона.

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