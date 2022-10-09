ЧП с ребенком в районе Арада: озвучены первые детали инцидента

После укуса опасного насекомого возле Арада врачи Маген Давид Адом оказали ребенку необходимую помощь, он находится в состоянии средней тяжести.

Недалеко от Арада на ребенка напал черный скорпион и ужалил его.

Об этом сообщает Maariv.

Прибывшие на вызов парамедики МАДА оказали пятилетнему мальчику срочную помощь.

Ребенок был в сознании во время проведения экстренных процедур, его эвакуировали в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

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