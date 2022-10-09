ЧП с ребенком в районе Арада: озвучены первые детали инцидента

Недалеко от Арада на ребенка напал черный скорпион и ужалил его.
Об этом сообщает Maariv.
Прибывшие на вызов парамедики МАДА оказали пятилетнему мальчику срочную помощь.
Ребенок был в сознании во время проведения экстренных процедур, его эвакуировали в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Курсор сообщал о взрыве в Ашкелоне: пострадал жилой дом. По информации полиции, ночью в одном из районов Ашкелона прогремел взрыв. Пострадавших нет, данные о разрушении здания уточняются.
Также мы информировали про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.
Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.
Напомним, мы писали, что в Верхней Галилее загорелось авто: водитель в тяжелом состоянии. Мужчина с ожогами всех частей тела пребывает в тяжелом состоянии и в данный момент погружен в искусственную кому.
Курсор писал ранее, что на шоссе на севере Израиля недалеко от Йокнеам-Илит загорелся автобус. В результате инцидента никто не пострадал, но общественный транспорт сгорел полностью.