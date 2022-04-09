ЧП в аэропорту Бен Гуриона: у самолета не раскрылось шасси

Чрезвычайное происшествие в аэропорту в Бен Гурионе. Самолет не смог совершить посадку из-за отказа левого шасси и наматывает круги, сжигая топливо.

Режим ЧП объявлен в аэропорту в связи с невозможностью посадки самолета, у которого отказало левое шасси.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

По поступившей информации, бизнес-джет, на борту которого находятся пятеро пассажиров, наматывает круги вокруг аэропорта, сжигая топливо.

На ближайшее время намечена его аварийная посадка.

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Также «Курсор» писал, что полиция арестовала четырех человек за стрельбу в южном бедуинском городе Раат. Четверо подозреваемых арестованы за участие в ночной перестрелке в кафе в Раате. Причины конфликта неизвестны, но полиция считает его криминальной разборкой между кланами.

Кроме того, редакция информировала, что в сеть попало видео с моментом убийства боевика Исламского Джихада в Дженине. На показанном в сети видео запечатлены последние секунды жизни боевика Исламского Джихада сегодня в Дженине.

«Курсор» предоставил видео, в котором ЦАХАЛ эвакуировал раненого палестинского араба из Дженина. ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве, однако, согласно данным, араб не находился дома.