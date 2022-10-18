Чудесное спасение: подросток, которому проломили голову в Шимон а-Цадик, идет на поправку

Молодой человек, пострадавший от нападения камнями в Шимон а-Цадик, у которого была тяжелейшая черепно-мозговая травма, пришел в себя и восстанавливается от происшедшего.

Случилось большое чудо: состояние еврейского подростка Итамара Элькуби, которому арабские террористы проломили череп в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме, улучшается.

Об этом сообщает Телеграм-канал Что там у евреев?

Молодой человек очнулся после искусственной комы и ИВЛ. Сейчас он уже даже играет на гитаре.

К сожалению, члены правительства так и не отреагировали на теракт, а полиция Израиля так и не поймала террористов.

Ранее Курсор писал, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Также мы информировали, что полиция задержала двух подростков из Джиср-аз-Зарки: бросили бомбу в дом. Несовершеннолетние подростки закинули самодельное взрывное устройство в жилой дом, после чего были задержаны полицией и направлены в окружной суд.

Напомним, ранее наш сайт писал, что ЦАХАЛ арестовал восьмерых сообщников террориста, убившего солдата Ноа Лазар. По подозрению в террористической деятельности были задержаны палестинцы, которые связаны с преступником Уди Тамими, стрелявшим в Ноа Лазар.