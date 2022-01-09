COVID-19: Германия включила Израиль в список «красных» государств

Германия не вводит административных запретов на поездки своих граждан. Кроме того, страна впускает на свою территорию иностранцев, включая приезжающих из «красных» государств. Поэтому вакцинированные израильтяне смогут продолжать свободно летать в Германию даже без обязательных ПЦР-тестов до или после полета.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
Для туристов из «красных» стран есть лишь два ограничения:
- прибывающие из «красных» стран обязаны перед полетом заполнить бланк цифровой регистрации въезда;
- невакцинированные и не болевшие должны перед полетом сделать ПЦР-тест.
Сертификат вакцинации, как и отрицательный результат ПЦР-теста, загружается вместе с бланком цифровой регистрации и предъявляется при посадке на рейс.
Если гражданин Израиля не был вакцинирован и не болел, его ожидает десятидневный карантин, который можно сократить до пяти дней, сдав ПЦР-тест на пятый день.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ещё один член Кнессета заразился COVID-19.
Исраэль Эйхлер был полностью вакцинирован.
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