COVID-19 в Израиле: 17 658 новых случаев, 775 в тяжелом состоянии

За последние сутки в Израиле было зарегистрировано 17 658 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число смертей от COVID-19, зарегистрированных с начала пандемии, возросло до 9971.

За последние сутки в Израиле было зарегистрировано в общей сложности 17 658 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом показатель положительных результатов составил 19,2% для примерно 92 000 антигенов и ПЦР-тестов, проведенных в течение дня.

Число тяжелых пациентов сократилось до 775 по сравнению с 832 днем ​​ранее, из них 300 пациентов находятся в критическом состоянии, 240 из которых интубированы. Согласно обновленной информации министерства здравоохранения в понедельник утром, к аппаратам ЭКМО подключены еще 27 человек .

В настоящее время в больницах с COVID-19 находятся 1784 человека , 719 из которых находятся в легком состоянии. По состоянию на утро понедельника 105 детей и подростков в возрасте до 18 лет находятся в больнице с COVID-19, состояние 16 оценивается как тяжелое или критическое.

В системе образования в настоящее время среди учащихся насчитывается 35 390 активных случаев заболевания коронавирусом, еще 6 908 учащихся находятся в изоляции. Среди сотрудников 4939 активных случаев и еще 708 человек в изоляции.

В воскресенье было зарегистрировано 13 смертей. 10 человек были непривиты, а ты трое прошли полный курс вакцинации. Общее число смертей от COVID-19, зарегистрированных с начала пандемии, возросло до 9971.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врач рассказала об опасности нового подвида штамма Омикрон.

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