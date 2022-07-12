Страны ЕС продолжили финансировать палестинские НКО, которые Израиль признал террористическими

Важно, что речь идет лишь о девяти странах Европейского союза, среди которых Бельгия, Швеция, Ирландия, Испания, Нидерланды, Дания, Франция, Германия и Италия.

Так, эти страны опубликовали совместное заявление о том, что они возобновили сотрудничество с шестью некоммерческими организациями в ПА. Израиль якобы не предоставил им существенных доказательств того, что организации занимаются террористической деятельностью.

Кроме того, в заявлении говорится, что должно быть создано «два государства для двух народов».

Напомним, что речь идет об организациях, которые связаны с «Народным фронтом освобождения Палестины». Их деятельность была направлена на оказание поддержки НФОП и осуществление его целей. Решение признать их террористическими было принято после консультаций с Общей службой безопасности и национальным штабом по борьбе с финансированием террора при министерстве обороны.

Речь идет о следующих шести организациях:

Комитет палестинских женщин.

Ассоциация поддержки заключенных и прав человека.

Исследовательский центр «Бисан».

Организация «Аль-Хак».

Палестинское отделение международного движения защиты детей.

Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Палестинскую автономию обвинили в преступлениях против человечности.

Кроме того, наш сайт писал, что план Маршалла может решить израильско-палестинский конфликт.

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