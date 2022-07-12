Страны ЕС продолжили финансировать палестинские НКО, которые Израиль признал террористическими

Так, эти страны опубликовали совместное заявление о том, что они возобновили сотрудничество с шестью некоммерческими организациями в ПА. Израиль якобы не предоставил им существенных доказательств того, что организации занимаются террористической деятельностью.
Кроме того, в заявлении говорится, что должно быть создано «два государства для двух народов».
Напомним, что речь идет об организациях, которые связаны с «Народным фронтом освобождения Палестины». Их деятельность была направлена на оказание поддержки НФОП и осуществление его целей. Решение признать их террористическими было принято после консультаций с Общей службой безопасности и национальным штабом по борьбе с финансированием террора при министерстве обороны.
Речь идет о следующих шести организациях:
- Комитет палестинских женщин.
- Ассоциация поддержки заключенных и прав человека.
- Исследовательский центр «Бисан».
- Организация «Аль-Хак».
- Палестинское отделение международного движения защиты детей.
- Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Палестинскую автономию обвинили в преступлениях против человечности.
Кроме того, наш сайт писал, что план Маршалла может решить израильско-палестинский конфликт.
Еще напомним, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА.