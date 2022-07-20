Действия Хизбаллы могут привести к войне в регионе — Лапид

Действия «Хизбаллы» ставят под угрозу Ливан и могут привести к ненужной эскалации во всем регионе, предупредил премьер-министр Яир Лапид во время посещения Северного командования Армии обороны Израиля.

«Государство Израиль готово и готово действовать против любой угрозы. Нам не грозит конфронтация, но любой, кто попытается нанести ущерб нашему суверенитету или гражданам Израиля, очень быстро обнаружит, что совершил серьезную ошибку», — сказал Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц посетили Северное командование и границу с Ливаном, провели оперативную оценку ситуации и побеседовали со старшими офицерами в этом секторе.

К Лапиду и Ганцу присоединились глава Совета национальной безопасности Эяль Халута, заместитель начальника штаба генерал-майор Герци Халеви, начальник Северного командования генерал-майор Амир Барам и военный секретарь премьер-министра бригадный генерал Шай Клэппер.

«Израиль заинтересован в Ливане как в стабильном и процветающем соседе, который не является платформой для терроризма «Хизбаллы» и не является иранским инструментом», — сказал Лапид.

«Израиль не заинтересован» в эскалации, продолжающиеся враждебные действия террористической группы «ставят под угрозу Ливан, его граждан и их благополучие. Агрессия «Хизбаллы» неприемлема и может привести весь регион к ненужной эскалации, особенно когда у Ливана есть реальная возможность развивать свои энергетические ресурсы», — сказал Лапид.

По его словам, Израиль «действует и будет продолжать действовать против всех иранских террористических ветвей в регионе и в целом»: «Иран является крупнейшим экспортером терроризма в мире. Мы будем действовать самостоятельно и в сотрудничестве с другими странами региона, чтобы не допустить, чтобы Иран подорвал региональную стабильность».

Ганц сказал, что Иерусалим внимательно следит за финансовым кризисом в Ливане и что Бейрут «хорошо знает» о том, что произойдет, если между двумя сторонами разразится война.

«Израиль готов многое сделать для процветания своих соседей и готов постоянно действовать для защиты своих граждан. Мы готовы во всех измерениях; в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве. Ливанское государство и его лидеры прекрасно осознают, что если они выберут путь огня, им будет причинен вред и они будут сильно обожжены. И если они выберут путь стабильности, то помогут гражданам Ливана», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю.

Курсор писал, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле. Министр обороны Израиля заявил, что страна и силовые структуры будут делать все для того, чтобы защищать интересы израильтян. «Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы», — заявил Ганц.

Курсор сообщал, что Хизбалла требует вернуть железнодорожный туннель Рош а-Никра. Министр общественных работ Ливана Али Хамиех заявил, что хочет «восстановить каждый дюйм оккупированного туннеля, не ставя под угрозу наше решение восстановить также наши сухопутные и морские границы».